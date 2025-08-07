Torna uno degli eventi più attesi dell’estate. Il prossimo 11 agosto a partire dalle 20.30 al Nodo Ammare, a Realmonte, sarà ancora una vota “Nodo Rosè”, la serata che unisce divertimento, musica a buon cibo e buon vino. Tutto, rigorosamente, in rosa. Quest’anno l’offerta per i partecipanti sarà ancora più ampia: oltre 20 le cantine siciliane che faranno degustare i loro vini – ovviamente rosé – ai partecipanti, che troveranno anche lo street food a buffet a cura del Nodo Ammare, oltre che musica dal vivo con la band Hmora che con il loro vastissimo repertorio che spazia dal latinoamericano alla musica italiana creeranno un’atmosfera coinvolgente e unica.

A seguire sul palco, per proseguire la notte, salirà Lukas Dj. Come da tradizione la location sarà tutta in rosa, con anche un photopanel per le foto e tante sorprese che attendono i partecipanti. Una serata speciale e diversa dalle altre edizioni anche grazie al contributo di diversi partner privati che hanno sostenuto l’iniziativa: main sponsor di questa edizione sarà la Catanzaro Costruzioni. L’evento è svolto con il patrocinio gratuito del Comune di Realmonte. L’ingresso è riservato, qui il link per prenotare: http://bit.ly/3HoOyg1.

