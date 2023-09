L’evento è in programma dal 15 al 17 settembre

Un evento da scoprire, una festa unica, dall’energia contagiosa che celebra e promuove il pistacchio di Raffadali e anche una vetrina per le imprese che operano nel settore dell’agroalimentare e del food. Tutto pronto per la settima edizione di “Fastuca Fest”, l’evento che dal 15 al 17 settembre celebra il pistacchio di Raffadali Dop. Saranno 3 giorni intensi di attività tra laboratori tematici, degustazioni, assaggi di vino, show cooking, banchi dedicati a tutte le ricette e le pietanze, dolci e salate, che è possibile realizzare utilizzando come ingrediente principale il pistacchio. I visitatori potranno immergersi in un variegato percorso del gusto tra degustazioni, show cooking e laboratori, e ancora concorsi enogastronomici, convegni, tavole rotonde e wine tasting. Oggi pomeriggio la conferenza stampa di presentazione a Casa Sanfilippo con il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro; il direttore del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, Roberto Sciarratta; il presidente e il direttore del Consorzio del pistacchio di Raffadali Dop, rispettivamente Calogero Frenda e Salvatore Gazziano. Il “Fastuca Fest” è , dunque, pronto per alzare il sipario e dare il benvenuto agli amanti dell’oro verde, come viene spesso definito, provenienti dalla Sicilia ed oltre lo Stretto. Ricchissimo il palinsesto della manifestazione con tanti protagonisti che renderanno ancora più speciale l’evento. L’inaugurazione è in programma il 15 settembre alle 17.30, a seguire Cooking show e musica live. Sabato 16 si comincia alle 9 del mattino e si va avanti fino alle 23 con convegni, masterclass e wine tasting. Dalle 10 alle 12 anche uno spazio dedicato ai più piccoli con il laboratorio del gusto dal titolo “Il pane della nonna” a cura della Brigata Mandrarossa. Tra i protagonisti Fabio Potenzano: Chef ospite del programma di Antonella Clerici in casa Rai; Alessandro Circiello: Chef della federazione italiana cuochi di rilievo nazionale, molto presente nei programmi Rai , tra questi “Buongiorno Benessere” e “Azzurro”; ARANCIA DI RIBERA D.O.P. RIBERELLA: Un’opportunità per scoprire il gusto autentico dell’Arancia di Ribera D.O.P. Riberella e i suoi usi culinari in piatti sorprendenti. Si continuerà domenica 17: a partire dalla mattina, gli show cooking con gli chef, le degustazioni, le preparazioni all’olio Igp, protagonista anche il cioccolato di Modica Igp, oltre alle masterclass dei maestri dei lievitati abbinati alle produzioni dell’eccellenza del territorio. Marlò presenta il Balled Pork al pistacchio di Raffadali DOP ; cooking show della pizzeria Le Fontanelle e dello chef Alen Mangione , Carusu Restaurant. Il Fastuca Fest mette al centro il pistacchio e la frutta secca ma rappresenta una grande opportunità per i diversi prodotti di qualità siciliani e per le aziende del territorio. (QUI il programma nel dettaglio)

“Questo appuntamento – dice il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro – è una occasione di valorizzazione del territorio e dell’intero comparto agricolo. Ed è anche un messaggio per i più giovani: è da loro che bisogna partire per riscoprire l’agricoltura e far conoscere i prodotti di nicchia che siamo in grado di produrre, a partire proprio dal Pistacchio di Raffadali Dop che, come per Fastuca Fest, è in grado di attrarre decine di migliaia di visitatori nel nome della eccellenza”.

“FastucaFest – dice il presidente Calogero Frenda, presidente del Consorzio Pistacchio di Raffadali Dop – guarda al mondo della cultura con particolare attenzione: dagli spettacoli ai convegni alle rappresentazioni artistiche, tutto ruota attorno al concetto di pistacchio, di territorio, di conoscenza della storia e delle tradizioni del territorio. Un evento che mette al centro il pistacchio e la frutta secca ma rappresenta una grande opportunità per i diversi prodotti di qualità siciliani e per le aziende del territorio”.

“Un evento che quest’anno- dice il direttore del Consorzio del pistacchio di Raffadali Dop, Salvatore Gazzitano- ha la particolarità di far vivere le giornate sabato e domenica intensamente, già dal mattino. Tanti gli ospiti, anche chef della Rai, una delegazione dei maestri della scuola del lievito che faranno esibizioni e, poi, un convegno di carattere nazionale sul benessere che arriva dal pistacchio.”