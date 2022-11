Tutti pazzi per le luminarie di piazza Cavour, foto e selfie per grandi e piccini

Tutti pazzi per le luminarie di piazza Cavour, ad Agrigento: grandi e piccini in fila per un selfie, una foto con una cornice di luci e suggestioni. Una grande stella contornata da luci resa possibile dal senso di appartenenza di D’Angelo Gioielli che ha sostenuto economicamente la “magia di luci” con la ricompensa della soddisfazione per la felicità degli agrigentini. Una cornice di luci artistiche di grande levatura che non passa inosservata nella piazza del viale della Vittoria di cui da tempo si prende cura l’azienda D’Angelo avendo proprio lì l’attività commerciale. Luci e magia, dunque, ad irrorare una città che vuole distinguersi fregiandosi della collaborazione tra Istituzioni e privati che, a loro volta , rappresentano quella formazione sociale che opera per il bene comune.