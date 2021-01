Tutti pazzi per Ibla. La cantante di Amici incassa il consenso

Tutti pazzi per Ibla. La giovane cantante agrigentina continua a convincere i prof di Amici e non solo.

Ibla nell’appuntamento pomeridiano della seguitissima trasmissione condotta da Maria De Filippi ha portato ancora volta un brano nella sua lingua preferita lo spagnolo. Dopo Libertad,ha cantato Hasta Siempre Comandante Che Guevara guadagnandosi un bel 9 dal suo coach Rudy Zerbi, la conferma nella scuola di Amici e un’ ovazione del pubblico in sala. Ma Ibla piace veramente a tutti. Una voce matura, di una donna già fatta nonostante la giovane età, come ha ribadito piu’ volte anche Anna Pettinelli, che insieme all’altra coach Arisa non ha mai nascosto la sua stima nei confronti di Ibla. La 23enne empedoclina è ovviamente seguitissima dai suoi concittadini che la sostengono sui social.

Foto Fan Club Ibla