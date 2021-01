Tutti pazzi per Aria Luce: la friulana spopola sul web (VIDEO)

Sarà stato il suo sorriso, la sua voglia di guardare la vita con positività o il “coraggio” di tuffarsi nel mare di San Leone, in pieno inverno, certo è che Aria Luce ha incuriosito e non poco il mondo di internet. L’intervista alla friulana ,che ha scelto di vivere ad Agrigento ,registrata dal nostro Domenico Vecchio e il suo “secondo “ bagno del 2021 ripreso il 2 gennaio scorso, ha fatto registrare un successo straordinario sul web. Il video pubblicato su Agrigentooggi il 3 gennaio alle 15,32 , in meno di due settimana ha raggiunto numeri da capogiro. Ben 42.474 like, 3654 commenti, 12.143 condivisioni, 2500.000 visualizzazioni

“Ho scelto di vivere qui perchè è il posto migliore dove stare”, ha spiegato ai nostri microfoni dopo aver fatto un bagno nella spiaggia di San Leone. Io faccio il bagno tutto l’anno e non sono la sola. Se fossi rimasta a vivere al nord, oggi alla mia età sarei piena di acciacchi, qui invece faccio invidia a tutti”. GUARDA IL VIDEO