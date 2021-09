Tutela e valorizzazione del verde pubblico, firmata la prima convenzione tra l’Ordine degli Agronomi e il Comune di Siculiana

Tutela e valorizzazione del verde pubblico, stipulata con il Comune di Siculiana la prima convenzione dell’Ordine degli Agronomi e dei Dottori Forestali di Agrigento.

La firma è avvenuta alla presenza del sindaco Giuseppe Zambito e del presidente dell’Odaf Maria Giovanna Mangione.

Il documento, che sarà nelle prossime settimane sottoscritto da diversi altri centri della provincia, non ha avrà costi per il Municipio e permetterà di sviluppare attività di studio e ricerca nel settore ambientale e avviare iniziative per la diffusione della cultura della difesa del patrimonio paesaggistico, ambientale e forestale anche attraverso l’organizzazione di eventi divulgativi e di approfondimento.

“Rivolgiamo un plauso all’Amministrazione comunale di Siculiana per la sensibilità mostrata sul tema – dice il presidente Mangione – e siamo sicuri che a breve tanti altri Comuni provvederanno all’approvazione delle convenzioni che pongono al centro il Verde pubblico come elemento qualificante del contesto urbano e come fattore determinante della qualità della vita, oltre a essere attrattore di iniziative economiche e turistiche nel territorio cittadino”.

“La sottoscrizione del protocollo d’intesa con l’Ordine degli Agronomi e dei Dottori Forestali – commenta il sindaco Zambito – riveste una grande importanza per la cura e la gestione del verde pubblico e per lo sviluppo di una politica agricola sostenibile. In particolare siamo interessati a promuovere un progetto pilota che salvaguardi e valorizzi il nostro territorio, con l’impiego di ettari oggi incolti. Grazie a questa firma potremo contare su professionisti in grado di dare un forte impulso alla nostra idea progettuale”.