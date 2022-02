Turista prenota villa, ma è una truffa: denunciato agrigentino

Aveva preso in affitto, tramite un sito internet, una villetta fra il Villaggio Mosè e San Leone per trascorrere qualche giorno di vacanza ad Agrigento, insieme alla moglie. Un turista olandese appena arrivato in città ha fatto un’amara scoperta. In quella zona non esisteva quella villetta casa-vacanze che aveva pagato, con tanto di bonifico, circa 700 euro.

L’olandese non ha potuto far altro che presentarsi ai carabinieri, dove ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti. I militari dell’Arma della Stazione del Villaggio Mosè hanno subito avviato le indagini. In poco tempo hanno identificato il presunto autore del raggiro. Si tratta di un agrigentino trentacinquenne che è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per truffa.