Trova un portafoglio con 500 euro alla valle dei templi: rintraccia newyorkese e lo restituisce

Ritrova un portafogli, con all’interno 500 euro e lo riconsegna al proprietario, un turista newyorkese in visita ala valle dei Templi di Agrigento. Protagonista della storia Samantha Scibetta, che lavora allo Snack Bar “Da Salvo”. “Lei e il suo capo, Salvo Vaccarello- racconta il turista- si sono messi in azione, lasciando messaggi per me, Victoria e Isabel, su Facebook e Instagram.” Appena si è accorto di aver perso il portafogli, il turista ha avvertito la guida per ritornare sul posto. “Che persone meravigliose, meravigliose. Se visiti la Sicilia- scrive il turista su facebook- visita la Valle dei Templi e spendi tanti soldi da Salvo e Samantha. Senza di loro avrei perso la mia identità, i miei soldi e, soprattutto, le foto di Isabel. Salvo e Samantha, non vi ringrazierò mai abbastanza”.