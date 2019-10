Turista francese travolta alla Valle dei Templi

E’ stata travolta da un auto, probabilmente mentre stava attraversando la strada nei pressi del Tempio di Ercole, in zona posto di ristoro, in piena Valle dei Templi. La malcapitata è una turista di nazionalità francese per la quale è stato necessario il trasferimento in ospedale dagli operatori del 118, a seguito delle ferite riportate nell’impatto. Sul posto per chiarire le dinamiche del sinistro, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, mentre gli agenti della polizia municipale si sono occupati di regolare il traffico.