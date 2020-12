TURISMO. SICILIA, BARBAGALLO (PD): BANDO ‘SEE SICILY’ UN FALLIMENTO

Polemica sulla condotta dell’Assessorato regionale al turismo in Sicilia. Le agenzie battono le dichiarazioni di Anthony Barbagallo e dell’assessore regionale Manlio Messina.

“Il bando regionale ‘See Sicily’ e’ stato un fallimento. Doveva servire ad aiutare le imprese turistiche in questo momento drammatico ma cosi’ non e’ stato. Al Governo regionale chiediamo che le somme non utilizzate per la misura, adeguatamente rimpinguate, siano destinate alle strutture ricettive nella forma di contributo a fondo perduto e che questo sia proporzionale alla riduzione di fatturato nell’anno 2020”. Lo dice il segretario del Partito democratico siciliano, Anthony Barbagallo . “Solo tale strumento sarebbe in grado di dare ossigeno agli operatori, attraverso l’erogazione di risorse vere da utilizzare anche per affrontare – prosegue Barbagallo – la prossima stagione turistica, che si prospetta ancora piu’ incerta. Con questa prospettiva il Partito democratico e’ pronto come sempre a fare la sua parte nell’esclusivo interesse delle aziende siciliane”. Secondo Barbagallo”che il bando sia stato un fallimento non e’ un segreto”. “Lo ha riconosciuto anche lo stesso assessore regionale al Turismo, Manlio Messina – dice Giuseppe Siracusano, responsabile del dipartimento Turismo e isole minori del Pd Sicilia – che, dopo aver presentato il progetto come risolutivo, ha ammesso che solo un’azienda su dieci vi ha partecipato. Difficolta’ di accesso alla piattaforma, procedura poco comprensibile ed obbligo della regolarita’ contributiva non sono pero’ le sole ragioni del fallimento. Lo strumento e’ stato elaborato in modo raffazzonato, con indicazioni e prospettive poco chiare e non e’ stato in alcun modo tarato sulle diverse realta’ di un settore che in Sicilia e’ estremamente eterogeneo”.

LA REPLICA DELL’ASSESSORE

“Barbagallo – dice Messina – dovrebbe pensare al fallimento del bonus vacanza di 2 miliardi per il turismo, in cui è stato speso solo il 18 per cento con un bonus che è stato una presa per i fondelli per tutti gli operatori del turismo. Il governo giallorosso ha messo appena 3 miliardi per il turismo contro i 36 della Germania e i 20 della Francia. Il Pd di Barbagallo non ha messo un euro per il turismo nel Recovery Fund e il governo non ha messo un euro per il settore ricettivo totalmente abbandonato, nonostante le folli chiusure del governo che stanno danneggiando tutta l’economia italiana. Secondo quale logica questo governo nazionale lascia gli hotel aperti senza che nessuno possa viaggiare? Magari l’onorevole Barbagallo ha una risposta”, osserva l’assessore. “Il progetto See Sicily – ricorda Messina – ha una durata fino al 2023, il bando verrà riaperto e le risorse continueranno ad essere spese. Non si può giudicare un progetto di promozione turistica in due mesi, ma semmai nell’arco di tre anni, ma comprendo che a Barbagallo viene difficile comprendere perché non ha mai fatto progetti di questa portata”, conclude Messina.

LA REPLICA

“Nessun fallimento del bando See Sicily, anzi i numeri sono molto soddisfacenti. E’ da irresponsabili pensare che un sostegno a ‘fondo perduto’, peraltro non fattibile con queste somme e dal dipartimento Turismo, sia migliore di una misura di ‘promozione’ in grado di creare un valore aggiunto con un risultato moltiplicatore di quello acquistato. Ed è ancora più assurdo che un ex assessore al Turismo non sappia che questo assessorato non può mettere in atto aiuti alle imprese”. Lo dice l’assessore al Turismo, sport e spettacolo della Regione Siciliana , Manlio Messina, replicando a distanza ad Anthony Barbagallo, segretario regionale del Partito democratico siciliano , e al responsabile del dipartimento Turismo e Isole minori del Pd Sicilia, Giuseppe Siracusano. “Con riferimento a presunte ‘difficoltà di accesso alla piattaforma’ – sottolinea Messina – posso assicurare che non c’è alcuna evidenza di gravi problematiche di accesso o di operatori che non hanno potuto partecipare a causa della piattaforma, mentre per quanto riguarda la ‘regolarità contributiva’ è una richiesta del governo nazionale in cui il Pd dell’onorevole Barbagallo e di Siracusano è in pratica azionista di maggioranza. Risulta paradossale – aggiunge Messina – che queste affermazioni provengano dal segretario regionale del Pd, lo stesso partito che è al Governo nazionale con il ministro del Turismo, che sta distruggendo tutto il comparto. Ricordo all’onorevole Barbagallo che il suo stesso partito, il Pd, ha stracciato l’emendamento presentato alla Camera da Fratelli d’Italia per eliminare la richiesta del Durc per l’anno 2020 proprio per venire incontro alle esigenze delle imprese in grandi difficoltà”