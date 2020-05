Turismo, quanto costera’ mancanza turisti stranieri

Stando agli ultimi dati disponibili, piu’ di un terzo dell’offerta ricettiva nazionale in termini di posti letto (poco piu’ di 5 milioni, distribuiti tra quasi 33 mila strutture alberghiere e piu’ di 170 mila strutture complementari (ad esempio campeggi, villaggi turistici, agriturismi, bed and breakfast, alloggi in affitto e case per ferie), si trova nel Nord Est, mentre le quote del Centro e del Mezzogiorno sono entrambe attorno al 25 per cento; il Nord Ovest registrato una percentuale del 15 per cento circa. La regione con piu’ strutture ricettive e’ il trentino Alto adige (5.549), seguita da Emilia Romagna (4.300) e Veneto (2.900). Distanti le regioni meridionali a vocazione turistica come Campania (1.670), Puglia (1023) e Sicilia (1.302). Dall’altro lato della graduatoria si trovano infine Molise (103) e Basilicata (232). I dati di Movimprese (Unioncamere) relativi al primo trimestre 2020 mostrano che il numero maggiore di imprese registrate nelle attivita’ del turismo (in totale 473.847) e’ in Lombardia (67.903), seguita dal Lazio (54.540) e dalla Campania (44.450). Veneto ed Emilia Romagna superano le 36 mila. (AGI)