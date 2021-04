Turismo. Martello incontra l’assessore Messina: “Sostenere la stagione estiva tenendo conto delle esigenze Covid”

Il sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello ha incontrato a Palermo l’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Manlio Messina. “È stato un confronto schietto e costruttivo durante il quale abbiamo affrontato diversi temi – dice Martello – dalla necessità di sostenere la stagione turistica estiva in Sicilia e nelle Isole minori, all’importanza di incoraggiare il piano voli in arrivo, naturalmente tenendo conto delle esigenze e delle ‘incertezze’ legate all’emergenza Covid”.

“Abbiamo inoltre discusso di altri temi – aggiunge Martello – come quello del differente impatto che alcune disposizioni del governo nazionale in materia di Covid hanno al Sud, rispetto al Nord del Paese”.

(Nella foto l’assessore al Turismo Manlio Messina ed il sindaco Totò Martello)