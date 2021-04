Turismo. Catanzaro: “Discuterò con presidente Commissione Lavoro della Camera sostegni per lavoratori stagionali”

“Ho chiesto di incontrare la Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati Romina Mura per discutere dell’estrema necessità di una tempestiva programmazione di interventi a sostegno dei lavoratori del comparto turistico”. Lo dice Michele Catanzaro parlamentare regionale del Pd e vice presidente della Commissione Attività produttive all’Ars. “Il futuro di decine di migliaia di lavoratori che, in Sicilia come nel resto del Paese, operano, con professionalità e competenza straordinarie, nel comparto del turismo- continua- sono costretti ad affrontare una situazione di grave disagio sociale a causa della crisi determinata dal diffondersi del coronavirus.

“Nella mia veste di parlamentare regionale, espressione della provincia di Agrigento, territorio a grande vocazione turistica, – dice Catanzaro – ho chiesto un confronto per discutere del futuro e del destino dei lavoratori stagionali, che più di altri stanno pagando, sulla loro pelle, le conseguenze più immediate e dirette dell’emergenza sanitaria in atto.

Se la crisi dovesse ulteriormente prolungarsi,- continua il parlamentare Pd – il sistema degli ammortizzatori sociali previsti dalla legge di cui beneficiano i lavoratori durante la chiusura delle attività turistiche, andrebbe letteralmente in corto circuito, mettendo sul lastrico un numero enorme di lavoratori altamente qualificati e, di conseguenza, un segmento assai significavo delle comunità che basano la loro economia sul turismo. Mi confronterò con la Presidente Mura, che sono certo accoglierà la mia richiesta di incontro – conclude Catanzaro – per discutere delle esigenze dei lavoratori del settore a garanzia delle categorie lavorative più esposte alla drammatiche crisi che stiamo vivendo”.