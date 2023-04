Turismo: Catania si conferma tra le mete più amate della Sicilia

La Sicilia si conferma tra le mete turistiche più apprezzate d’Italia, come anche del panorama mediterraneo.

A catturare maggiormente l’attenzione del pubblico, attraendo migliaia di viaggiatori nel corso di ogni anno, è la zona orientale dell’isola, con la città di Catania che si colloca in cima alla classifica per numero di visite grazie alle numerose attrazioni che offre.

Catania: tra ieri e oggi

Arte, storia, cultura e tradizioni che perdurano da secoli – come quella legata al mercato del pesce – unite ad una posizione strategica, che consente di raggiungere rapidamente sia la costa che il vulcano dell’Etna: sono questi gli aspetti più intriganti della città, sebbene ad oggi non siano certamente gli unici. Accanto a monumenti e testimonianze risalenti a diverse epoche del passato, Catania vanta anche numerosi elementi di modernità: edifici di recente costruzione, hotel e ristoranti disseminati lungo le vie del centro, negozi di moda e abbigliamento.

Prima di effettuare in check-in in hotel, per girare in tranquillità la città e godersi le bellezze che offre, può essere utile trovare un posto dove lasciare le valigie e gli oggetti ingombranti. A tal proposito, è possibile affidarsi al servizio di deposito bagagli sicuro a Catania proposto da Bounce, che si avvale di partner verificati per permettere agli utenti di lasciare borse, zaini e valigie. Girare per la città durante queste ore libere, dunque, risulterà più comodo, rilassante e piacevole.

Anche gli spostamenti sono piuttosto semplici, sia che si tratti del tragitto di andata e ritorno dalla stazione ferroviaria, dall’aeroporto o dal capolinea dei pullman, sia che si debba raggiungere un punto specifico della città. Oltre a mezzi pubblici e taxi, infatti, sono disponibili servizi di transfer (con navette ed automobili da tre, quattro o più posti, anche di lusso, ed autista privato).

Visitare il centro storico

Il centro storico di Catania è, indubbiamente, tra i più interessanti dell’isola. Al suo interno sorgono palazzi, chiese, musei e monumenti di varie epoche, che costituiscono un’importante traccia del susseguirsi di stili, culture e società differenti che ha caratterizzato anche altre località della Sicilia.

Un ottimo punto di partenza per un tour è Piazza del Duomo, lungo il cui perimetro si trovano la Cattedrale di Sant’Agata e il Palazzo degli Elefanti (dove, oggigiorno, ha sede il Municipio di Catania). Un’altra attrazione da ammirare è la Fontana degli Elefanti posta al centro della piazza, una splendida costruzione in pietra lavica, realizzata durante il Diciottesimo secolo.

Per gli amanti del barocco, poi, si segnala la Chiesa di San Benedetto, al cui interno sono presenti numerosi affreschi, stucchi e decorazioni in stile, dai quali emerge quell’aura di solennità che caratterizza il luogo sin dalle sue origini. Proseguendo all’indietro nella storia, si giunge al medioevo con un’imponente fortezza che, ai giorni nostri, fa da cornice al Museo Civico di Catania: si tratta del Castello Ursino, aperto al pubblico dal lunedì alla domenica con orario continuato.

Ancora più antico e, proprio per questo, intriso di un forte fascino è il Teatro Romano, struttura edificata nel I secolo d.C. che, ai tempi, era in grado di accogliere circa 15.000 spettatori.

Food e shopping a Catania

Catania offre molte opportunità anche agli amanti dello shopping, della movida e della gastronomia. La zona perfetta per fare acquisti è quella che ruota intorno a Via Etnea, dove cittadini e turisti amano passeggiare tra boutique di alta moda, eleganti caffè e negozi di ogni tipo.

Il mercato ittico di Catania è un altro luogo affascinante, giornalmente frequentato da una moltitudine di persone che vanno alla ricerca di pesce fresco, frutti di mare, crostacei, ecc.

Infine, chi vuole concedersi un pranzo o una cena a base di prodotti tipici può recarsi presso una delle tante trattorie del centro storico. Qui vengono riproposti fedelmente i piatti della tradizione catanese e ci si può rifocillare in compagnia.