Tumore al colon retto: come prevenirlo. Se ne parla ad Agrigento

AGRIGENTO. Il tumore del colon retto sarà al centro del convegno che si terrà ad Agrigento, presso la sala convegni dell’Hotel della Valle e che si svilupperà in due giornate il 5 e 6 aprile.

Secondo gli ultimi dati epidemiologici forniti dal registro tumori della provincia di Agrigento, si sono registrati 937 nuovi casi di tumori del colon retto: 520 nei maschi e 417 nelle femmine. In ordine di frequenza il tumore del colon retto resta al secondo posto tra i tumori diagnosticati in entrambi i sessi con una età media di incidenza pari a 71 anni per i maschi e 70 anni nelle femmine.

Grazie al programma di screening (sangue occulto nelle feci, colonscopia) che in provincia di Agrigento è attivo dal 2012, è aumentata la diagnosi precoce del tumore del colon retto dei suoi precursori: i polipi, migliorando di conseguenza la sopravvivenza media dei pazienti. Al corso interverranno relatori provenienti da tutta Italia, che presenteranno e metteranno a confronto i registri tumori delle rispettive regioni (Veneto-Campania-Lazio-Toscana). Attraverso discussioni frontali si parlerà delle nuove tecniche endoscopiche e chirurgiche di II-III livello.

Il convegno organizzato dal Direttore dell’unità operativa di Chirurgia Generale, Endscopica e Laparoscopica, Carmelo Sciumè, ha come tema centrale il confronto di esperienza dei vari specialisti in campi diversi; che si confronteranno, affrontando tematiche di interesse sia per medici di famiglia, specialisti, infermieri che per l’intera popolazione. Il presidente onorario del corso è il Prof. Pietro Leo, benemerito professore di Chirurgia Generale dell’Università degli studi di Palermo. Interverranno inoltre gli organi istituzionali dell’Università di Palermo, della Regione siciliana e dell’Asp di Agrigento.