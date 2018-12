TumaPersa…Il Ritorno! Da Ginger-people&food a cena con i Casari Passalacqua

#TumaPersa…. Il Ritorno! A cena con i Casari Passalacqua di Castronovo di Sicilia Venerdì 21 dicembre, ore 20,30 da Ginger-people&food.

È proprio vero che non tutti i mali vengono per nuocere. È il caso dell’incredibile storia della Tuma persa, antico e dimenticato formaggio, riportato in vita da Salvatore Passalacqua, appassionato casaro sicano.

E quando una frana, nello scorso novembre, nel territorio di Castronovo di Sicilia, ha isolato una intera contrada dove ha sede il caseificio, questo formaggio ha rischiato di scomparire.

In pochi giorni ristoratori, chef, produttori, gourmet, appassionati o semplici cittadini, sotto la scritta #Savetumapersa, hanno fatto il “miracolo.

La Presidenza della regione siciliana ha immediatamente attivato la protezione civile e messo in cantiere un intervento per creare un bypas, in modo da scongiurare l’isolamento della zona.

La tuma persa è salva. “Quando siamo andati a trovare il Caseificio della famiglia Passalacqua, ci siamo lasciati con l’impegno di rivederci a cena da Ginger-people&food, per gustare questo straordinario formaggio, ascoltarne la storia, magari accompagnati da qualche buona notizia”, si legge.

Con la famiglia Passalacqua sarà una cena al formaggio.

Menù -Flan di zucca gialla e tuma persa -Trippa alla siciliana con tuma persa e basilico fresco -Risotto con i cardi mantecato alla tuma persa – Pomodoro ripieno di agnello, tuma persa e verdure al miele Diodoros e cannella -Crostata di tumapersa con crema di arance e marmellata di agrumi di Sicilia Acqua, vino e caffè.

€30 a persona Per prenotare 0922596151.