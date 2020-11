Tua: Miccichè punta a una revisione del trasporto pubblico

Si è parlato del servizio di trasporto urbano e dei collegamenti con i quartieri nel corso della videoconferenza tenuta dal sindaco Franco Miccichè e i vertici della Tua, la società mista che gestisce il servizio di trasporto in città. E’ stato convenuto che in questo momento di scuole chiuse e restrizioni al momento non è il caso di apportare modifiche al servizio, ma che nella ripresa ci sono alcune esigenze che l’amministrazione vorrebbe prospettare alla società, anche in vista della scadenza del contratto previsto per la fine del 202. Ci sono zone della città, che non sono servite dai mezzi della TUA.

“Abbiamo inserito nel programma di rivitalizzare il trasporto pubblico – ha detto il sindaco – soprattutto i collegamenti con i quartieri che non devono sentirsi lontani dalla città. Capiamo che in questo momento non è facile spostarsi e che nei minibus i posti sono pochissimi. Aspettiamo quindi la fine del lockdown per conoscere le reali esigenze della popolazione, e proporrò le opportune modifiche alla Tua. Se non dovessero venire accolte. A dicembre scade il bando e se ne dovrà fare uno nuovo”.

In campagna elettorale il sindaco ha incontrato gli abitanti di Contrada Cumbo, quartiere a pochi passi dalla Casa Museo di Luigi Pirandello, i quali hanno lamentato l’assenza del trasporto pubblico. Il sindaco ha promesso di risolvere la problematica.

All’inizio di questo autunno, la TUA ha puntato sull’innovazione tecnologica per velocizzare il tragitto degli autobus ma anche per effettuare in totale sicurezza e rapidità la fermata nella frazione di Montaperto.

La chiusura di piazza Belvedere a Montaperto ha causato il restringimento dell’incrocio. Per risolvere il problema la TUA, ha installato un innovativo impianto semaforico che comunica con gli autobus collegandosi al sistema centrale dicontrollo della TUA.