Odiosi raggiri via telefono, con anziani come vittime predilette. A raffica ne sono stati registrati di tentativi di truffe, purtroppo anche tante consumate, col sistema del falso incidente di un familiare. Segnalazioni arrivano da Agrigento e da gran parte della provincia. Ormai noto il sistema: alla persona anziana arriva la telefonata, da un numero che non appare sullo schermo dell’apparecchio, con una voce che si presenta come un maresciallo dei carabinieri, annuncia un fantomatico incidente che ha coinvolto un familiare, che si trova in cella di sicurezza, in caserma, mentre la persona investita risulterebbe grave in ospedale.

Ovviamente si tratta di un pretesto per spaventare e mandare in confusione la vittima, che alla fine viene invitata a versare una somma in denaro, oppure degli oggetti preziosi, per far fronte alle prime spese per evitare guai peggiori al familiare coinvolto nell’incidente, che è del tutto inventato.

Di questo fenomeno, circa cento le denunce, per truffe consumate o solo tentate, formalizzate dall’inizio dell’anno ad oggi tra Ufficio denunce Questura, Commissariati, polizia Postale e Stazioni carabinieri. Le forze dell’ordine stanno svolgendo serrate indagini, coordinate dalle Procure della Repubblica di Agrigento e Sciacca. Decine e decine di tentativi di truffa sono fallite grazie alla scaltrezza delle vittime, che non hanno abboccato. Oltre venti le truffe andate a buon fine con anziani che hanno consegnato ai truffatori oro e soldi per migliaia di euro.