Ancora, l’ennesima, truffa ai danni di una persona anziana in provincia di Agrigento. L’ultima vittima in ordine di tempo una ottantenne di Santa Elisabetta. Il copione è sempre lo stesso. Un individuo si è presentato alla porta di casa dell’anziana dicendole che la nipote, residente in Veneto, era finita nei guai per aver provocato un grave incidente.

Il truffatore ha così chiesto del denaro alla signora per evitare conseguenze alla parente. La donna ha consegnato monili d’oro, soldi e anche una certa di credito che il balordo ha utilizzato per prelevare denaro da uno sportello. I carabinieri hanno avviato le indagini. Le telecamere di sorveglianza potrebbero aver ripreso il malvivente.