Il “modus operandi” dei malviventi è sempre lo stesso. Ancora una truffa con il metodo del finto maresciallo dei carabinieri. Questa volta a farne le spese è stata una pensionata di 69 anni di Palma di Montechiaro, raggirata da due malviventi. Ha consegnato quasi un chilogrammo in oro tra gioielli e preziosi oltre ad una somma in contanti di 5 mila euro. La donna ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è presentato come un maresciallo dei carabinieri, che le ha raccontato del ritrovamento dei suoi documenti sul luogo di una rapina in una gioielleria e le avrebbe quindi detto che era necessario effettuare una verifica per chiarire la sua posizione.

Per questo motivo le avrebbe chiesto di confrontare i suoi oggetti d’oro e il denaro che teneva in casa con quelli che sarebbero stati sottratti nel corso della rapina. La pensionata, caduta nel panico, ha consegnato poco dopo nelle mani di un balordo circa 800 grammi in oro e 5 mila euro in contanti. Il bottino, secondo una prima ricostruzione, ammonterebbe a quasi 65 mila euro. Soltanto in un secondo momento la palmese ha capito di essere stata truffata e ha raccontato tutto ai veri carabinieri. Sull’ennesima truffa sono in corso le indagini dei militari per cercare di risalire ai responsabili del raggiro.

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