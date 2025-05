Torna in azione il falso carabiniere con il solito copione ormai assai noto. Ad entrare in azione, come in altri analoghi episodi, due uomini che hanno preso di mira una pensionata settantenne di Canicattì. La donna ha ricevuto una telefonata a casa e un uomo che s’è qualificato come maresciallo dei carabinieri le ha riferito che la figlia era stata fermata dopo aver provocato un grave incidente stradale.

Quindi è arrivata la richiesta di denaro. La poveretta, poco più tardi, ha consegnato tutti i monili d’oro che aveva in casa, per un ammontare di circa 7.000 euro, ad uno sconosciuto che spacciandosi per un collaboratore del sottufficiale si è presentato davanti casa sua. La pensionata dopo un po’ ha scoperto che la figlia non aveva provocato nessun incidente stradale.

Alla vittima non è rimasto altro da fare che presentarsi alla caserma dei carabinieri della Compagnia di Canicattì, dove ha presentato denuncia contro ignoti per l’ipotesi di truffa. E anche in questo caso i militari dell’Arma, quelli veri, hanno avviato le indagini per cercare di identificare i balordi che hanno raggirato l’anziana.

