L’attività investigativa ha permesso ai carabinieri di rintracciare i responsabili di una maxi truffa da 100 mila euro messa a segni nei confronti di una donna. I militari di Noli (Savona) hanno identificato e denunciato tre italiani, dell’età di 20, 56 e 67 anni residenti nelle province di Agrigento, Napoli e Salerno, già noti alle Forze dell’Ordine, ritenuti responsabili di una truffa commessa tramite la tecnica dello spoofing.

Lo scorso settembre una donna 65enne di Noli era stata raggirata nell’ambito di una truffa commessa tramite la tecnica dello spoofing, venendo quindi raggiunta telefonicamente da un numero apparentemente riconducibile alle Forze dell’Ordine. La vittima è stata indotta a effettuare alcuni bonifici per circa 100 mila euro su un conto corrente indicato dall’interlocutore, il quale le comunicava alcuni immaginari movimenti sospetti sul suo conto corrente principale.

Una volta che si è resa conto della truffa la donna ha chiamato i carabinieri che, interloquendo con gli istituti di credito interessati, sono riusciti a “congelare” circa 70 mila euro.

