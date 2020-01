Trovato senza vita nella sua abitazione. Deceduto da diversi giorni

Non dava notizie da almeno una settimana, ed è scattato l’allarme. Appena dentro casa hanno trovato il proprietario privo di vita. Accertata la morte naturale. Si tratta di un 71enne di Agrigento, C.R., che viveva da solo, in una abitazione dalle parti del rione di San Girolamo, in pieno centro storico.

Il vicinato, così come i familiari, non lo vedevano in giro da giorni, e temendo che gli fosse successo qualcosa, hanno deciso di allertare i numeri di emergenza. Sul posto i poliziotti della sezione Volanti, e un’ambulanza. Timori, purtroppo fondati.

Quando i soccorritori hanno aperto la porta d’ingresso, la puzza aveva invaso tutto l’appartamento. Ben presto però lo scenario che si è presentato ai loro occhi ha mostrato una realtà ancora più raccapricciante: c’era il corpo senza vita del padrone di casa. Secondo una prima stima del medico legale e del personale sanitario del 118, il decesso potrebbe essere avvenuto all’incirca da sette giorni.