L’autopsia non ha chiarito le cause della morte di Damiano Petitto, 43 anni, di Canicattì, rinvenuto senza vita domenica in contrada Pidocchio. Il medico legale Alberto Alongi ha eseguito l’esame autoptico all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, su disposizione della Procura. Adedsso avrà 60 giorni per consegnare gli esiti, che potranno fornire elementi utili alle indagini.

Al momento non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati e l’ipotesi investigativa non implica che sia stato accertato un reato. Il fascicolo e’ coordinato dal pubblico ministero Gaspare Bentivegna. Il canicattinese era scomparso nel pomeriggio di sabato 29 agosto ed e’ stato trovato morto la mattina successiva, senza scarpe e a circa un chilometro dalla sua automobile.

I funerali sono in programma domani alle 10.30 nella chiesa della Madonna della Rocca. Al termine della cerimonia, il feretro sarà accompagnato al cimitero di via Nazionale.

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