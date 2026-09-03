Sono già emersi alcuni elementi dall’autopsia eseguita sul corpo di Damiano Petitto, il 43enne di Canicattì rinvenuto senza vita domenica in contrada Pidocchio. Si tratta, tuttavia, di risultanze che dovranno essere approfondite e integrate con ulteriori accertamenti nelle prossime settimane, nell’ambito dei 90 giorni previsti per il completamento degli esami e il deposito delle conclusioni.

L’esame autoptico è stato eseguito dal medico legale Alberto Alongi all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, su disposizione della Procura. Gli approfondimenti dovranno contribuire a ricostruire con maggiore precisione le cause e le circostanze della morte.

Al momento non risultano persone iscritte nel registro degli indagati e l’attività investigativa in corso non implica che sia stata accertata l’esistenza di un reato. Il fascicolo è coordinato dal pubblico ministero Gaspare Bentivegna.

Petitto era scomparso nel pomeriggio di sabato 29 agosto. Il suo corpo è stato ritrovato la mattina successiva in contrada Pidocchio, senza scarpe e a circa un chilometro dalla sua automobile.

I funerali sono in programma domani alle 10.30 nella chiesa della Madonna della Rocca. Al termine della cerimonia, il feretro sarà accompagnato al cimitero di via Nazionale.

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