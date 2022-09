Trovato morto in casa. Il decesso cinque giorni fa

Non dava notizie da almeno cinque giorni. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, appena dentro casa hanno trovato il proprietario, un settantenne, privo di vita. Esclusa la morte violenta. Il ritrovamento in un’abitazione di via Vittorio Emanuele, a Casteltermini. A dare l’allarme ai vigili urbani sono stati alcuni vicini che da giorni avvertivano dei cattivi odori. Il comandante della polizia municipale, dopo avere tentato, senza riuscirci, di contattare l’uomo al telefono e al citofono, ha chiamato i carabinieri e i vigili del fuoco. Secondo il medico legale, e il personale sanitario, intervenuti sul posto, il decesso dell’uomo potrebbe essere avvenuto da giorni, per cause naturali.