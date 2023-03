Trovato morto in casa, avviate le indagini

Gli agenti del Commissariato cittadino e i vigili urbani sono intervenuti in una abitazione del centro di Licata dove è stato ritrovato il cadavere di un anziano licatese. Alla base del decesso, che potrebbe essere avvenuto un paio di giorni fa, c’è molto probabilmente un malore. L’anziano viveva da solo e sarebbero stati i familiari a dare l’allarme non riuscendo a contattare l’uomo. I soccorritori, una volta entrati nell’appartamento, hanno rinvenuto il pensionato ormai privo di vita e ne hanno constatato il decesso per cause naturali.