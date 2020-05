Trovato morto all’interno della sua abitazione, scatta protocollo Covid19

Un pensionato settantenne di Palma di Montechiaro è stato trovato morto in casa e sottoposto a protocollo Covid-19. E’ successo in via Brodolini, a Palma di Montechiaro.

E’ stato il fratello, non avendo notizie del congiunto da due giorni, a chiamare il centralino del 112. Sul posto i poliziotti delle Volanti del Commissariato di Palma, i quali, hanno allertato i vigili del fuoco.

I soccorritori dopo aver aperto la porta d’ingresso hanno trovato il corpo privo di vita del padrone di casa. E’ stata chiamata la Scientifica.

Secondo un primo esame del medico legale, e del personale sanitario del 118, il decesso potrebbe essere avvenuto per cause naturali. Per prelevare il cadavere sono state avviate, comunque, tutte le procedure previste per l’emergenza Coronavirus. E’ stato effettuato il tampone.