Fermato durante un controllo dei militari lungo viale Pietro Nenni a Favara, è stato trovato in possesso di un coltello con una lama di 25 centimetri e un manico di 15. Uno studente sedicenne è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Palermo per porto abusivo di arma od oggetto atto a offendere.

I carabinieri della Tenenza di Favara, impegnati in un servizio di perlustrazione, hanno notato il ragazzo a bordo di uno scooter in atteggiamento sospetto. Dopo averlo fermato, hanno deciso di procedere alla perquisizione personale e veicolare, trovando l’arma nascosta. Il coltello è stato sequestrato. Si tratta del terzo episodio registrato nel mese di marzo nell’Agrigentino: altri due studenti, uno di San Leone e uno di Licata, erano stati segnalati per fatti analoghi.

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