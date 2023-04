Trovato in possesso di un coltellaccio: denunciato 37enne

In giro di notte per le strade di Canicattì con un coltello a scatto di 20 centimetri complessivi, di cui dieci di lama. Un disoccupato trentasettenne, residente a Canicattì, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento. L’ipotesi di reato contestata è porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. A farlo, dopo un controllo in via Mazzini, sono stati i carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia cittadina. I militari erano impegnati in un controllo del territorio quando, nel corso delle ore notturne, hanno appunto fermato e controllato il trentasettenne. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso del coltello a scatto. Coltello che è stato naturalmente sequestrato.