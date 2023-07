Trovato in possesso di un enorme quantitativo di file raccapriccianti di violenze sessuali ai danni di bambini, alcuni anche in tenera età. Per questo motivo gli agenti della Polizia Postale del servizio centrale di Roma e del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Palermo hanno arrestato in flagranza di reato, in provincia di Agrigento, un trentottenne già arrestato e detenuto per abusi su minori.

Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo che ha disposto la perquisizione domiciliare dell’indagato. Nel corso del controllo informatico, eseguito sui dispositivi rinvenuti nella disponibilità dell’uomo e nei cloud sono stati trovati oltre 10mila file tra video e immagini che ritraevano violenze sessuali su bambini anche di tenerissima età.

L’attività investigativa, comunque, non è ancora terminata. La polizia infatti sta tentando di risalire a chi ha messo on line quei contenuti.