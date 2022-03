Trovato in possesso di 26 grammi di hashish, e dieci di marijuana nel corso di un controllo dei carabinieri. Un trentacinquenne, disoccupato, di San Biagio Platani è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari dell’Arma della Stazione cittadina hanno fermato l’uomo. Nel corso della perquisizione personale e domiciliare è saltata fuori la droga.