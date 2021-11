Trovato in possesso di droga: denunciato giovane

In giro per la città con la droga nell’auto. I carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento, durante un posto di controllo, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento un 27enne di Favara, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane aveva 0,5 grammi di cocaina, e di 2,4 grammi di hashish. Nell’ambito della stessa attività è stato segnalato alla Prefettura di Agrigento, come assuntore di sostanza stupefacente, un agrigentino di 23 anni trovato in possesso di 0,7 grammi di hashish.