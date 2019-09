Trovato in possesso di droga, arrestato ventiduenne

I poliziotti del Commissariato di Licata hanno arrestato F.S., di 22 anni, disoccupato, in quanto colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish. In particolare, durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno notato un’autovettura sospetta, parcheggiata lungo una strada sterrata, e da qui la decisione di effettuare una perquisizione personale estesa anche al veicolo. All’interno del mezzo, precisamente sopra il sedile lato passeggero, rinvenuto un sacchetto portaocchiali in stoffa di colore nero, contenente sostanza stupefacente presumibilmente del tipo hashish del peso di circa 57,80 grammi.

La sostanza stupefacente si presentava suddivisa in 10 involucri confezionati con carta stagnola e cellophane pronti per essere spacciati. Accertato quanto sopra, gli operatori di polizia si sono recati presso l’abitazione del giovane, per estendere la perquisizione, ed ha consentito di rinvenire un bilancino elettrico di precisione perfettamente funzionante, due coltelli a serramanico con lama annerita, in quanto verosimilmente utilizzati per tagliare in pezzi la sostanza stupefacente per il confezionamento, ed il successivo spaccio.

Attesa la flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, il licatese è stato arrestato, e su disposizione della Procura della Repubblica, dopo gli adempimenti di rito, condotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari.