Trovato in possesso di poco più di 25 grammi di hashish, un bilancino di precisione, un coltello intriso di droga e alcuni trinciatori per il frazionamento dello stupefacente, oltre a circa 1.000 euro, denaro ritenuto probabile provento dell’illecita attività di spaccio.
I poliziotti della sezione Volanti della Questura, hanno arrestato un ventiduenne di Agrigento, disoccupato, per l’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
La scoperta della droga e del materiale per il confezionamento delle dosi nel corso di una perquisizione domiciliare realizzata nell’abitazione del giovane tra San Leone e Villaggio Mosè.
