Trovato in possesso di cocaina ed eroina: arrestato giovane

Un altro positivo risultato è stato ottenuto da parte dei poliziotti del Commissariato di Canicattì, nella lotta al fenomeno dello spaccio di droga. Arrestato in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un canicattinese A.M.D., di 22 anni, con vari precedenti di polizia. Gli agenti, durante i serrati controlli nel quartiere di “Borgalino”, una delle zone di spaccio di quel centro, hanno notato un andirivieni sospetto di persone nell’abitazione del giovane, per cui sono entrati nell’immobile, per eseguire una perquisizione. Questi ha tentato di fuggire, ma è stato subito bloccato.

Sopra un mobile della stanza da letto i poliziotti hanno rinvenuto 70 grammi circa di sostanza stupefacente di vario tipo tra cocaina, anfetamina e eroina, in parte suddivisa in dosi, nonché materiale per il confezionamento, due bilancini di precisione e la somma di 600 euro in contatti, ritenuto provento dell’attività di spaccio. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato posto ai domiciliari. L’arresto è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Agrigento che ha disposto a carico del ventiduenne la misura cautelare del divieto di dimora a Canicattì.