E’ stato trovato in possesso di 20 grammi di eroina. I poliziotti del Commissariato di Canicattì hanno arrestato un 43enne del luogo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La droga è stata rinvenuta durante una perquisizione personale. La sostanza stupefacente è stata posto sequestro e inviata per le analisi di laboratorio, il 43enne in attesa della convalida dell’arresto è stato posto ai domiciliari.