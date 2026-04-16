Il gip del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, ha disposto la revoca della misura cautelare dell’obbligo di dimora nei confronti di Angelo Cani, 34 anni, di Palma di Montechiaro, indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo era stato arrestato lo scorso 31 dicembre dai poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro che, nel corso di un blitz, lo trovarono in possesso di circa 20 chilogrammi di marijuana.

Nel seminterrato della sua abitazione aveva allestito una vera e propria piantagione indoor con tende termiche, impianti di illuminazione, aerazione e sensori. Durante le operazioni è stato rinvenuto anche mezzo panetto di hashish nelle adiacenze dell’abitazione. Al 34enne, posto inizialmente ai domiciliari, era stato applicato l’obbligo di dimora. Adesso il giudice ha revocato anche questa misura.

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