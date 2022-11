Trovato in possesso di 2 “palline” di cocaina, giovane finisce nei guai

E’ stato trovato in possesso di due “palline” di cocaina durante un controllo di routine. Un giovane di Agrigento, è stato segnalato alla Prefettura, quale consumatore abituale di sostanze stupefacenti. Lo hanno fatto i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Gli agenti hanno visto il giovane in atteggiamento sospetto, lungo la via Atenea, e una volta fermato e sottoposto a perquisizione domiciliare, è saltata fuori la cocaina, verosimilmente, appena comprata da uno spacciatore della zona.