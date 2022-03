Trovato in possesso di 19 dosi di hashish, del peso complessivo di dieci grammi. I carabinieri della Compagnia di Licata hanno denunciato un trentottenne marocchino, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato fermato per un controllo in Corso Roma, e sin da subito, ha mostrato un certo nervosismo. Da qui la decisione di sottoporlo ad una perquisizione personale. Addosso aveva la droga.