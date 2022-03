Trovato in giro anziché ai domiciliari: arrestato trentenne

Nonostante fosse agli arresti domiciliari, è stato trovato a spasso per le vie di Favara. I carabinieri della Tenenza cittadina, in un controllo di routine non trovandolo a casa, hanno avviato le ricerche, e l’hanno rintracciato e a arrestato poco dopo con l’accusa di evasione. Le manette sono scattate per il trentenne favarese Fabrizio Rizzo.

Su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d’inchiesta aperto, il giovane è stato nuovamente ricollocato ai domiciliari sempre nella medesima abitazione.

A fine dello scorso giugno, il Gip del Tribunale di Agrigento, a conclusione della direttissima, aveva sostituito a carico dell’uomo, la misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia in carcere. Anche in quel caso, venne trovato per strada, senza alcuna valida motivazione. Poi aveva ottenuto la detenzione domiciliare.