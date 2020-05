Trovato con una spranga: denunciato giovane. Sequestrati due mezzi

Nell’ambito del controllo straordinario del territorio, per l’emergenza Covid19, finalizzato al monitoraggio del rispetto delle misure per il contenimento del virus, i poliziotti del Commissariato di Canicattì, hanno evitato un’aggressione e denunciato un ventenne rumeno trovato in possesso di una sbarra di ferro.

Il giovane ha litigato con un connazionale, e lo avrebbe minacciato di colpire con la spranga. E’ stato bloccato in tempo.

Nel corso dei servizi, a cui hanno preso parte anche gli agenti del reparto prevenzione Crimine di Palermo, e quelli della polizia Stradale di Agrigento, sono state impiegate 20 pattuglie.

Controllate 306 persone, e accertamenti sono stati svolti su 171 veicoli; elevate 16 multe per varie infrazioni al Codice della Strada, e due patenti ritirate. Sono stati sequestrati o posti a fermo amministrativo due veicoli. Inoltre controllati 16 esercizi pubblici.