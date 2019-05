Trovato con una postola clandestina straniera, arrestato 29enne

La Polizia di Stato lo scorso 15 maggio, nottetempo, ha tratto in arresto Salvatore Bruccoleri, classe 1990, di Favara, ritenuto responsabile del reato di detenzione abusiva di arma clandestina e ricettazione.

Personale della Squadra Mobile, diretta da Giovanni Minardi, durante un servizio notturno di Polizia Giudiziaria, ha notato il soggetto che, parcheggiata l’autovettura a lui in uso, una grande Punto bianca, in questa Via Ragazzi del 99, si allontanava dalla stessa con fare sospetto.

L’uomo veniva fermato dal personale operante il quale, procedendo a perquisizione personale, constatava che il medesimo recava seco una pistola cal. 6,35 di provenienza straniera.

Inoltre, il successivo controllo dell’autovettura ne permetteva di individuarne la certa provenienza furtiva.

All’interno della stessa veniva rinvenuto un casco e vario materiale ritenuto di interesse investigativo, sul quale la Squadra Mobile sta esperendo ulteriori accertamenti.

Il Bruccoleri, dopo le formalità di rito, veniva associato presso la Casa Circondariale di Agrigento a disposizione del Pubblico Ministero.

L’arresto è stato successivamente convalidato ed il Bruccoleri è rimasto in carcere.