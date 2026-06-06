Ha lasciato il carcere e posto agli arresti domiciliari il trentasettenne commerciante di Racalmuto accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo hanno disposto i giudici della quinta sezione penale del tribunale di Catania. L’uomo era stato arrestato lo scorso 18 maggio dai carabinieri poiché sorpreso in auto con due panetti di cocaina dal peso complessivo di 2.2 chilogrammi, nel corso di un controllo stradale in territorio di Misterbianco.

L’andatura del mezzo e una manovra incerta hanno spinto i carabinieri a procedere immediatamente al controllo.

Fermato il veicolo all’interno dell’area parcheggio di un esercizio commerciale, gli investigatori hanno identificato il conducente, unico occupante dell’auto, notando sin da subito un evidente e ingiustificato stato di agitazione. Durante la perquisizione personale e veicolare, nascosti sotto il sedile anteriore del veicolo, all’interno di una sacca, i militari hanno scovato 2 panetti di cocaina, per un peso complessivo di oltre 2,2 chilogrammi.

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