Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, Giuseppa Zampino, al termine del processo con rito abbreviato, ha condannato a 6 mesi e 20 giorni di reclusione Giuseppe Stagno, 58enne di Favara, accusato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il pm Elenia Manno aveva chiesto sei mesi.

Il difensore dell’imputato, l’avvocato Salvatore Cusumano, ha chiesto il giudizio alternativo che ha consentito di ridurre la pena di un terzo. Il favarese era stato arrestato il 23 aprile del 2020, durante il lockdown per il Covid, dai carabinieri che lo avevano sorpreso con trentadue piantine di Cannabis in casa e tutte le attrezzature per la coltivazione.