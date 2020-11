Trovato con pezzi di scooter rubati, condannato giovane

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Alfonso Malato, ha condannato a 8 mesi di reclusione Angelo Schillaci, agrigentino di 26 anni, per le accuse di ricettazione e falso materiale.

Il pubblico ministero Salvatore Caradonna, al termine della sua requisitoria, aveva chiesto nove mesi. La difesa dell’imputato, l’avvocato Calogero Lo Giudice, invece, aveva avanzato richiesta di assoluzione.

La vicenda risale al 2 maggio del 2017, quanto il 26enne e minore, vennero fermati dai poliziotti della squadra Mobile di Agrigento, lungo il sentiero sotto il ponte Morandi, e trovati in possesso di pezzi di ricambio di alcuni scooter, di provenienza furtiva: un porta oggetti, una pedana poggiapiedi in plastica. La posizione del minore è stata definita separatamente.