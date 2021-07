Trovato con la cocaina: arrestato. Denunciati 2 ubriachi alla guida

Un arresto per droga, due ubriachi trovati a guidare i propri mezzi denunciati, e quattro patenti ritirate l’esito del maxi controllo del territorio a Ribera da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Agrigento, della Compagnia di Sciacca, e della locale Tenenza lo scorso fine settimane, con l’ausilio di unità cinofile finalizzato alla repressione dello spaccio di droga, e dell’abuso di alcolici da parte dei giovani.

In particolare i militari dell’Arma hanno arrestato un ventiseienne incensurato di Ribera, che è stato sorpreso a Seccagrande, in possesso di due grammi di cocaina, e un grammo di hashish. La perquisizione è stata estesa nell’abitazione del giovane, dove sono stati rinvenuti e sequestrati altri 15 grammi di cocaina, due bilancini di precisione, e due proiettili.

Per il ragazzo è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e possesso illegale di munizioni. Su ordine della Procura è stato posto ai domiciliari.

I controlli da parte dei carabinieri hanno permesso inoltre di elevare sanzioni amministrative per oltre mille euro a carico di diversi automobilisti, per varie violazioni al Codice della Strada. Quattro di loro sono stati trovati ubriachi alla guida: per due, una ventottenne e un diciannovenne del luogo, è scattata anche la denuncia a piede libero, per guida in stato di ebbrezza.