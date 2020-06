Trovato con la cocaina, arrestato commerciante di auto

I Carabinieri della Compagnia di Mussomeli hanno arrestato un quarantasettenne nisseno, domiciliato a Mussomeli, commerciante di automobili. Dopo alcune segnalazioni di un via vai sospetto, l’uomo è stato fermato dai militari dell’Arma, nei pressi del proprio domicilio, mentre stava per salire sulla propria autovettura.

Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di un involucro contenente quasi 50 grammi di cocaina, oltre a denaro contante, per una somma di poco più di mille euro.

La perquisizione è stata, quindi, estesa all’abitazione dell’uomo, all’interno della quale i carabinieri hanno rinvenuto quattro bilancini di precisione, diversi blister contenenti medicinali usati per tagliare la cocaina, un batticarne utilizzato per schiacciare la sostanza stupefacente, con ancora evidenti tracce di stupefacente, oltre a fogli di carta stagnola e materiale per il confezionamento delle dosi.

Il 47enne, terminate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato associato al carcere Malaspina del capoluogo nisseno.