Trovato con cellulare rubato in negozio e con droga: denunciato 18enne

Durante un controllo è stato trovato in possesso di un I-Phone 14 Pro max, del valore di circa 2.000 euro, riconducibile al furto avvenuto la notte del 28 febbraio scorso, ai danni del negozio di telefonia di via Manzoni, ad Agrigento. E in casa, nel corso della perquisizione domiciliare, aveva 50 grammi di hashish e tre bilancini di precisione. Un diciottenne agrigentino, è stato denunziato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Deve rispondere dei reati di ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il cellulare e la droga sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Tutto quanto è il frutto di un’attività d’indagine svolta dai poliziotti della sezione Volanti della Questura, e non ancora conclusa. L’attività investigativa va ancora avanti per riuscire a ritrovare gli altri telefonini. Complessivamente sono stati portati via 5 I-Phone e 7 Samsung, oltre a 200 euro in contanti. Non è chiaro se ad agire nel negozio di telefonia di via Manzoni sia stato un unico individuo o una banda composta da più persone.