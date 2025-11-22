E’ stato trovato in possesso di poco più di 90mila euro in contanti e 18 grammi di hashish. Un agricoltore trentenne di Sciacca, incensurato, è stato arrestato dai poliziotti del locale Commissariato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’ingente somma in denaro è stata rinvenuta nel corso di alcune perquisizioni nell’abitazione e nel magazzino del giovane che risulta indagato anche per tentata estorsione e danneggiamento a seguito di incendio. Reati contestati in concorso con un’altra persona.

La tentata estorsione sarebbe legata alla presunta richiesta di soldi per recuperare un debito di droga.

